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Новости 12:23

Верховный суд отказался перенести рассмотрение дела Пивоварова в Петербург

фото ЗакС политика Верховный суд отказался перенести рассмотрение дела Пивоварова в Петербург

Верховный суд, рассмотрев ходатайство защиты петербургского оппозиционного Андрея Пивоварова, которого преследуют по уголовной статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, отказался переносить рассмотрение его дела из суда в Краснодаре в Василеостровский районный суд Петербурга. Письменную трансляцию слушания вели члены команды политика через его аккаунт в Twitter.

Примечательно, что в ходе заседания, проходившего по видеосвязи, Пивоварова обрывали на полуслове, когда он начинал указывать на политический характер своего дела. Защита политика обращала внимание судьи на то, что с Краснодаром его ровным счетом ничего не связывает, тогда как в Петербурге он живет и в Петербурге его лишили свободы. В свою очередь, прокурор существенных оснований для переноса дела в столицу российского Северо-Запада не увидел.

"Ваша честь, я понимаю чем мотивировано желание следователей судить меня в Краснодаре. Им хочется новых погон, наград, они считают, что тут с их слов "могут всё порешать"", - произнес Пивоваров в своей речи.

Напомним, что политика сняли с самолета в Пулково в конце мая. Ему инкриминируют несколько постов о политике в Facebook, которыми он, по версии следствия, и осуществлял деятельность нежелательной организации. Первый вмененный ему в вину пост был, согласно материалам дела, сделан именно в Краснодаре, в связи с чем политика и этапировали в кубанскую столицу. До мая 2021 Пивоваров возглавлял "Открытую Россию"*: ее представителей российское правосудие регулярно штрафовало и преследовало за связь с британской организацией Otkrytaya Rossia* , которую Пивоваров и его единомышленники отрицали. В результате российское движение приняло решение о самороспуске, а через четыре дня Пивоварова задержали. Отметим, что в качестве обеспечительной меры у политика ранее арестовали имущество, против чего он активно возражал.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.


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Упоминаемые персоны
Пивоваров Андрей Сергеевич

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