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Новости 12:35

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*

фото ЗакС политика Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*

Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры, приняв решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. В ходе судебного слушания возле учреждения скопились десятки человек с символикой старейшего отечественного гражданского проекта. Узнав о вердикте, собравшиеся начали скандировать "Позор", передает сетевое издание Sota.

Первоначально в своем требовании московская прокуратура указывала не только на игнорирование правозащитниками требований закона об иноагентах, но и на поддержку ими террористов: в список политзаключенных "Мемориала"* включены представители организаций, признанных в РФ террористическими.

Отметим, что накануне Верховный суд по иску Генпрокуратуры ликвидировал другую правозащитную организацию, "Международный Мемориал"**, и все ее региональные отделения. Ответом на это решение стала, в частности, акция протеста в Петербурге.

*Внесен Минюстом в реестр НКО. выполняющих функцию иноагента

**Внесен Минюстом в реестр НКО. выполняющих функцию иноагента


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