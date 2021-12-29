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Новости 13:50

"Больше, чем по Google": Глава ФАС намерен удивить металлургов размером будущих штрафов

фото ЗакС политика "Больше, чем по Google": Глава ФАС намерен удивить металлургов размером будущих штрафов

В своем первом с момента назначения главой ФАС интервью Максим Шаскольский пообещал в 2022 году выписать беспрецедентные штрафы металлургическим компаниям "Северсталь", "Новолипецкий металлургический комбинат" и "Магнитогорский металлургический комбинат". Эти три организации фигурируют в деле, возбужденном нынешней весной: их подозревают в картельном сговоре на рынке горячекатаного проката.

"Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании - поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - рассказал он о планах ведомства RTVI.

По словам бывшего петербургского вице-губернатора, на каждого из трех фигурантов дела имеется по сто томов материалов. Шаскольский уверен, что в их случае "рыночные условия не способствовали такому повышению цены", и допускает взыскание с металлургических гигантов оборотных штрафов.

Напомним, что 24 декабря суд в Москве назначил Google оборотный штраф, составивший 7,2 млрд рублей, за систематическое неудаление запрещенного в РФ контента. В тот же день 1,9 млрд рублей по аналогичному поводу взыскали и с Facebook.


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