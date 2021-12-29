"Авторитетный человек": Главой общественного совета ФСИН выбрали писателя Гришковца

Обновлённый состав общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний выбрал своего председателя: им стал писатель Евгений Гришковец, информирует РИА "Новости".

"Представляя кандидатуру на пост председателя общественного совета, [замсекретаря Общественной палаты РФ] Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что Евгений Гришковец – авторитетный человек, на которого сложно надавить", - гласит сообщение на сайте Общественной палаты РФ.

Кандидатура литератора была поддержана всеми членами совета.

Отметим, что некоторое время назад в общественный совет при ФСИН также вошёл экс-член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов, который является автором доносов на "Медузу"* и другие СМИ, которые впоследствии были признаны иностранными агентами.

*Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов