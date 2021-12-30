Минюст признал "Медиазону"* иноагентом за доход от Google-рекламы

Минюст прислал редакции "Медиазоны"* документы, в которых объяснил ее включение в реестр СМИ-иноагентов цитированием других иностранных агентов и получением дохода от Google-рекламы.
Среди цитируемых материалов СМИ-иноагентов на страницах "Медиазоны"* Минюст нашел новости и статьи "Медузы"**, "Радио Свобода"***, "Крым.Реалии"****, "Идель.Реалии"*****, "Кавказ.Реалии"******, "Север.Реалии"*******, "Сибирь.Реалии"********, "Настоящее время"*********. Также Минюст не устроили комментарии журналистов, включенных в реестр: Льва Пономарева**********, Людмилы Савицкой***********, Сергея Маркелова************, Дениса Камалягина*************, Дарьи Апахончич**************.
По версии Минюста, "Медиазона"* получила 700 тысяч рублей в 2020-2021 году от "ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5". Речь идет о Google-рекламе — показе пользователям баннеров на сайте.
Минюст включил "Медиазону"* в реестр СМИ-иноагентов в конце сентября. Тогда же в реестр попали издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов*************** и главный редактор Сергей Смирнов****************.
*"Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
***"Радио Свобода" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
****"Крым.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
*****"Идель.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
******"Кавказ.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
*******"Север.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
********"Сибирь.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
*********"Настоящее время" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**********Лев Пономарев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
***********Людмила Савицкая внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
************Сергей Маркелов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
*************Денис Камалягин внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**************Дарья Апахончич внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
***************Петр Верзилов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
****************Сергей Смирнов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов