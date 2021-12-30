Минюст признал "Медиазону"* иноагентом за доход от Google-рекламы

Минюст прислал редакции "Медиазоны"* документы, в которых объяснил ее включение в реестр СМИ-иноагентов цитированием других иностранных агентов и получением дохода от Google-рекламы.

Среди цитируемых материалов СМИ-иноагентов на страницах "Медиазоны"* Минюст нашел новости и статьи "Медузы"**, "Радио Свобода"***, "Крым.Реалии"****, "Идель.Реалии"*****, "Кавказ.Реалии"******, "Север.Реалии"*******, "Сибирь.Реалии"********, "Настоящее время"*********. Также Минюст не устроили комментарии журналистов, включенных в реестр: Льва Пономарева**********, Людмилы Савицкой***********, Сергея Маркелова************, Дениса Камалягина*************, Дарьи Апахончич**************.

По версии Минюста, "Медиазона"* получила 700 тысяч рублей в 2020-2021 году от "ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5". Речь идет о Google-рекламе — показе пользователям баннеров на сайте.

Минюст включил "Медиазону"* в реестр СМИ-иноагентов в конце сентября. Тогда же в реестр попали издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов*************** и главный редактор Сергей Смирнов****************.

*"Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***"Радио Свобода" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

****"Крым.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*****"Идель.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

******"Кавказ.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*******"Север.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

********"Сибирь.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*********"Настоящее время" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**********Лев Пономарев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***********Людмила Савицкая внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

************Сергей Маркелов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*************Денис Камалягин внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**************Дарья Апахончич внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***************Петр Верзилов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

****************Сергей Смирнов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов