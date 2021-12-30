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Фигурант "московского дела" Суровцев, отсидевший в колонии за ударенные пальцы силовика, вышел на свободу

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Суровцев, отсидевший в колонии за ударенные пальцы силовика, вышел на свободу

Фигурант "московского дела" Сергей Суровцев освободился из колонии после 2,5 лет заключения, делится SOTA.

Мужчина получил срок из-за участия в митинге за допуск независимых депутатов в Мосгордуму в 2019 году.

Суд решил, что в ходе протестного мероприятия он причинил боль бойцу Росгвардии, ударив его по пальцам металлическим ограждением. При этом суду демонстрировали запись, на которой видно, что никакого удара не было.

Суровцеву, как и другим фигурантам "московского дела", инкриминировали ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").


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