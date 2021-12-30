Эксперт Аркадий Любарев* попал в список иноагентов за 20 тысяч рублей гонорара от "Медузы"*

Электоральному эксперту, члену совета движения "Голос"* Аркадию Любареву** только через суд удалось узнать причины своего попадания в реестр иноагентов Минюста РФ. О деталях он рассказал у себя в Facebook.

Выяснилось, что в обозначенный перечень Любарева** включили из-за получения гонорара в размере 20 тысяч рублей за статьи в "Медузе"***. При этом на тот момент издание ещё не было признано иноагентом.

"Но что это означает. Во-первых, это означает: официально признано, что я не получал никакого иностранного финансирования в последний год, точнее, в течение 14 месяцев перед включением меня в реестр. Во-вторых, сумма полученных мной от "Медузы"*** денег — 20 тыс. руб. "Сумасшедшие" деньги, да? И это за четыре месяца. Моя пенсия за один месяц в том же 2020 году была больше", - негодует Любарев**.

Иноагентом эксперта признали 29 сентября 2021 года.

*"Голос" внесён Минюстом РФ в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Аркадий Любарев внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

***"Медуза" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Аркадий Любарев* / Facebook