"Замороженное ожидание": Максим Шевченко рассказал о состоянии своей партии

Публицист и политик Максим Шевченко рассказал о том, как живет возглавляемая им партия РПСС после думских выборов, по результатам которых она не прошла пятипроцентный барьер. Сам Шевченко уверен, что выборы для нее, напротив, стали "проходными", но путь в федеральный парламент для РПСС был прегражден фальсификациями.

"Она не имеет финансирования, она в состоянии юридически замороженного ожидания возможного какого-то участия в какой-то процедуре, или неучастия. К 24-му году бессмысленно ее размораживать, потому что она не может выдвигать кандидатов в президенты, только парламентские партии могут выдвигать ну, может быть, будут выборы в Краснодарском крае, в Ростовской области", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

Свое движение политик не смог отнести ни к системной оппозиции, ни к несистемной. При этом Шевченко уверяет, что оппозицией лично он является, однако в качестве альтернативы действующему президенту на следующие выборы он себя выдвигать не планирует.

"Я считаю, что главным оппонентом Путина в России является Алексей Навальный", - пояснил свою позицию левый политик.

Согласно официальным итогам выборов, РПСС набрала на сентябрьских выборах в Госдуму 0,77% голосов избирателей.