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Новости 14:27

Кабмин выделит на создание нового кино дополнительные 5,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Кабмин выделит на создание нового кино дополнительные 5,5 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился, чтобы Минфин направил дополнительные 5,5 млрд рублей на "производство национальных фильмов", о чем говорится в сообщении от пресс-службы правительства. Из этих денег, которые должны будут выделить до апреля, 4 млрд рублей попадут в распоряжение Фонда кино. 

Кроме того, Минкульт и Минцифры обязаны будут до февраля обеспечить молодых россиян возможностью бесплатного просмотра российских фильмов в кинотеатрах по ставшей популярной "Пушкинской карте".

Наконец, Мишустин поставил перед своим кабинетом межведомственную задачу: ее частью является модернизация к 2030 году киностудий в крупных городах (Москва, Петербург, Екатеринбург), а также усовершенствование образовательных программ в сфере кинематографии в этих мегаполисах.

Поручения Мишустина возникли по следам его встречи с кинематографистами, состоявшейся ровно две недели назад.


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