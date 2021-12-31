Над Невским проспектом разбросали листовки против Путина

Один из участников движения "бессрочного протеста" забрался 31 декабря на крышу соседнего с дворцом Белосельских-Белозерских здания и разбросал над Невским проспектом целый тираж листовок. На них изображен президент Владимир Путин, ровно 22 года назад занявший высший пост в России. Активист был в черной маске. Событие запечатлело сетевое издание Sota.

Вместе с портретом главы государства на листовках перечислены некоторые, по мнению авторов листовок, характерные особенности его правления, преподносящиеся как "преступления". Фигурирует на листовках также слово "разыскивается".