Политолог Пастухов: Без института лишения гражданства репрессивная система неполноценна

Законопроект, вводящий процедуру лишения гражданства РФ и внесенный перед Новым годом в Госдуму лично президентом Владимиром Путиным, оценил политолог Владимир Пастухов. Он нашел эту меру ожидаемой: в его логике, имеющийся у российской власти инструментарий борьбы с инакомыслием недостаточен, что наглядно выразилось на примере "казуса Алексея Навального" с возвращением последнего, превратившимся в проблему для Кремля.

"Куда как проще было бы заблокировать Навальному въезд в страну, не выпуская его в Шереметьево из самолета. Он имел бы тогда все шансы превратиться в итальянского профессора без паспорта из старой советской комедии Рязанова. Но тогда срочно восстановить этот институт не рискнули – слишком очевидным было бы его узко утилитарное предназначение", - рассудил ученый в своем новом посте на сайте "Эха Москвы".

Инициатива, как ему представляется, призвана загодя заблокировать некие новые нежелательные сценарии для руководства РФ. В их числе Пастухов рассматривает возможное возвращение бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского. Столь острая реакция российской власти на этот пока нигде не анонсированный шаг объясняется экспертом просто: "какое шоу без главного злодея?".

"Здесь есть еще один мелкий, но приятный для власти пустячок. Организации, связанные с Ходорковским, пока в массовом порядке объявляются нежелательными, а хотелось бы, чтобы они были еще и иноагентами", - считает политолог.

В начавшемся году, по его прогнозу, лишение гражданства не единожды будет практиковаться. Сомнения эксперта в данном случае касаются только соответствия этого возвращающегося из советских времен института действующей редакции Конституции.