Песков опроверг догадки о надетом на Путина бронежилете во время новогоднего обращения

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил несогласие с распространившимися в социальных сетях мнениями, касающимися внешнего вида его начальника Владимира Путина, в котором тот предстал во время традиционного новогоднего обращения. Ни о бронежилете, который якобы мог быть на Путине, ни о видеомонтаже при создании ролика не может идти и речи, заверил кремлевский чиновник.

"Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!", - заявил он изданию Daily Storm.

Отметим, что внешний вид Путина удивил и некоторых профессиональных политических комментаторов. Например, Леонид Радзиховский отметил, что на экране появился человек, полностью лишенный возраста и странно для президентской должности одетый.

В своем обращении Путин признал, что год был тяжелым и поблагодарил соотечественников за преодоление трудностей.