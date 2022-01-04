Родственники Просвирнина закажут независимую экспертизу обстоятельств его смерти

В день похорон националиста Егора Просвирнина, проходящих 4 января в Москве, его пресс-секретарь Святослав Павлов рассказал о том, что в ходе доследственной проверки обстоятельств его смерти никаких новых фактов пока не появилось. Установить истину близкие журналиста попробуют, прибегнув к услугам платных специалистов.

"Экспертизы по делу пока не готовы либо следствие не готово ими с нами делиться. Более того, у нас будет своя собственная независимая экспертиза по делу <...>. Это будет медицинская экспертиза, у нас будет свой независимый эксперт, он ее проведет", - рассказал Павлов РИА "Новости".

Обнаженное тело 35-летнего Просвирнина нашли 27 декабря рядом с его домом. По предварительной версии, он совершил самоубийство, выпрыгнув из окна после бытового скандала. Просвирнин известен главным образом тем, что основал и редактировал признанный экстремистским и запрещенный в РФ проект "Спутник и Погром". Единомышленники и сподвижники националиста не верят в версию суицида.

фото: SVTV / YouTube (скриншот)