На фоне уличных волнений в Казахстане ввели режим ЧП и распустили правительство

Демонстрации в нескольких регионах Казахстана, переросшие вечером 4 января в столкновения с полицией, привели к нескольким решительным действиям со стороны центральной власти. Граждане, протестовавшие против двукратного повышения цен на сжиженный газ (с 60 до 120 тенге), смогли добиться обратного снижения их до уровня 50 тенге.

Вместе с тем, уступки, на которые пошло руководство республики, не остановили протестующих: волнения продолжились на западе, юге и востоке страны, в ряде случаев выраженные в поджигании полицейских машин и попытках штурмом взять административные здания. На многочисленных видеозаписях из социальных сетей запечатлены факты применения силовиками слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местный портал Orda также сообщал о применении резиновых пуль. Демонстранты выдвигают теперь уже не экономические, а политические требования к власти, настаивая на ее смене.

Президент Касым-Жомарт Токаев во второй половине 4 января записал видеообращение к народу, в котором призвал не нарушать закон, напомнил о силе, имеющейся у власти, и в то же время выразил готовность идти на дальнейшие компромиссы. Поздно вечером на территории Алматинской и Мангистауской областей ввели режим чрезвычайного положения, действующий до 19 января включительно и включающий в себя ночной комендантский час. К утру Токаев отправил в отставку правительство в полном составе.

По последним данным от казахстанского МВД, в ходе протестов было задержано более 200 человек, пострадали 95 полицейских и понесли ущерб 37 их служебных автомобилей.