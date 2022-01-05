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Новости 12:07

Сенатор Джабаев заявил о готовности РФ оказать властям Казахстана любую невоенную помощь

фото ЗакС политика Сенатор Джабаев заявил о готовности РФ оказать властям Казахстана любую невоенную помощь

Политический кризис в Казахстане, в ходе которого накануне начались столкновения демонстрантов с силовиками и попытки захвата административных зданий, оценил в разговоре с "Интерфаксом" зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь", - сказал он агентству, уточнив, что имеет в виду любую невоенную помощь.

По наблюдениям Джабарова, власть в соседней стране способна справиться с трудностями и "активно работает над снятием напряженности в обществе".

В свою очередь, утром 5 января российский МИД выступил с лаконичным заявлением, сообщив, что внимательно наблюдает за ситуацией в Казахстане и что пока данных о пострадавших в уличных волнениях россиянах у ведомства не имеется.

Тем временем протестующие уже ворвались в администрацию (акимат) Алматы и пытаются взять штурмом администрацию в Актобе. В двух районах республики до 19 января ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Правительство Казахстана минувшей ночью ушло в отставку. Протесты, начинавшиеся с экономических требований, превратились в политические манифестации: участники требуют ухода первых лиц с руководящих постов, включая первого президента республики Нурсултана Назарбаева, который имеет почетный статус елбасы.


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