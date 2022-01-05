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Новости 14:27

Песков: Казахстанские друзья смогут самостоятельно решить свои внутренние проблемы

фото ЗакС политика Песков: Казахстанские друзья смогут самостоятельно решить свои внутренние проблемы

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков впервые прокомментировал протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января по социально-экономическим причинам и переросшие в широкомасштабные политические демонстрации с захватом административных зданий. Из его слов следует, что Россия пока намерена оставаться в позиции наблюдателя.

"Убеждены, что наши казахстанские друзья смогут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - сказал чиновник РИА "Новости".

По словам представителя Кремля, для РФ очень важно, чтобы никто другой тоже не вмешивался в обострившиеся внутренние противоречия соседней республики. Песков также подчеркнул, что власти Казахстана не запрашивали помощи у российского руководства. 

Тем временем наибольшего успеха протестующие 5 января добились в Алма-Ате: в бывшей столице захвачены здания мэрии и президентской резиденции. Минувшей ночью правительство ушло в отставку. Чрезвычайное положение и комендантский час введены в четырех регионах республики. В ходе столкновений по всей стране, по разным сведениям, пострадали сотни человек. Нередки случаи разоружения демонстрантами силовиков. Добившиеся экономических уступок протестующие требуют полной смены власти в стране.


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