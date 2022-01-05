В центре Москвы пикетами поддержали протестующих казахов

Протестные митинги по всему Казахстану, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, поддержали представители российских левых сил. Активисты "Левого фронта" выразили свою солидарность с демонстрантами в соседней стране серией пикетов у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. Участники пикетов полностью разделяют гнев протестующих, полагая, что Казахстан слишком далек в своей внутренней политике от социалистических принципов и что элита слишком оторвалась в своем уровне жизни от основной массы населения.

"Левый Фронт выражает солидарность с протестующими в Казахстане, поддерживает их справедливые политические и экономические требования. Развитие событий в Казахстане ярко демонстрирует, что терпение людей не безгранично и многолетняя антисоциальная политика властей (как в случае с режимом Назарбаева - Токаева) рано или поздно неизбежно приводит к социальному взрыву", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической организации.

Отметим, что эскалация конфликта между властями и демонстрантами произошла накануне вечером, когда начались нападения на полицию и административные здания. Это привело к роспуску правительства и введению чрезвычайного положения в ряде регионов. Характерно, что первоначальные экономические требования протестующих (возвращение прежних цен на сжиженный газ) были полностью удовлетворены, но теперь манифестанты настаивают уже на радикальной смене власти. В Алма-Ате в ходе противостояния с правоохранителями и военными захвачены мэрия (акимат) и президентская резиденция. Поступают сообщения о раненых с обеих сторон.

фото: leftfront.org