Назарбаев ушел в отставку с поста главы Совбеза Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, с 2019 года пребывающий в статусе елбасы и возглавляющий Совет безопасности республики, перестал быть главой этого органа. Совбез возглавил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, объявивший об этом в своем свежем обращении к стране, которая объята уличными волнениями.

Токаев обратил внимание на большое количество "хулиганствующих элементов", грубо нарушающих правопорядок в ходе демонстраций, которые переросли в вооруженные стычки с силовиками и захват административных зданий. В связи с обострением ситуации президент пообещал, что будет реагировать на подобные действия "максимально жестко", оставаясь в столице республики.

"Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - приводит расшифровку его речи издание Orda.

Токаев уверен, что наиболее провокационным и опасным для общества образом ведут себя некие "заговорщики", "мотивированные финансово", с которыми он намерен вести непримиримую борьбу.

Отметим, что со вчерашнего дня в Казахстане успело уйти в отставку правительство, в некоторых регионах, включая столичный, введено чрезвычайное положение. В Алма-Ате протестующие захватили мэрию, которая вскоре загорелась, и президентскую резиденцию. По всей стране насчитывают уже сотни пострадавших, сообщается о массовом разоружении силовиков и захвате протестующими оружейных магазинов.

фото: kremlin.ru