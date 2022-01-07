ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:00

"По указу сверху": Полиция стала приходить к Варваре Карауловой каждую ночь

фото ЗакС политика "По указу сверху": Полиция стала приходить к Варваре Карауловой каждую ночь

Начиная с 1 января правоохранители стали посещать пребывающую под административным надзором Варвару Караулову каждую ночь, известил у себя в телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин.

Только минувшей ночью силовики приходили к девушке дважды: участившиеся визиты они объяснили "указом сверху".

Напомним, в 2016 году Караулову приговорили к 4,5 года колонии за попытку примкнуть к боевикам "Исламского государства"*. Её задержали в 2015 году на границе Турции и Сирии, куда она попыталась сбежать к своему возлюбленному, состоявшему в ИГ*, втайне от родителей. В апреле 2019 года девушку освободили по УДО. Кроме того, суд назначил Карауловой 8-летний административный надзор, в рамках которого ей запрещён выход из дома в ночное время.

*"Исламское государство" (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама