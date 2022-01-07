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Новости 14:15

Суд в Москве отправил в спецприёмник активиста, пикетировавшего в поддержку протестов в Казахстане

фото ЗакС политика Суд в Москве отправил в спецприёмник активиста, пикетировавшего в поддержку протестов в Казахстане

Столичный суд решил отправить под 15-суточный административный арест левого активиста Александра Зимбовского, который 6 января вышел в пикет в поддержку протестов в Казахстане, делится SOTA.

Молодого человека признали виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Кроме того, в отношении Зимбовского составлен ещё один протокол по "митинговой" статье (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), но суд пока его не рассмотрел.

Административный арест активист будет отбывать в подмосковном спецприёмнике в Сахарово.

Напомним, днём ранее на Чистопрудном бульваре задержали 9 пикетчиков, вышедших поддержать митингующих казахов.


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