В Москве вновь задерживают пикетчиков, протестующих против ввода российских войск в Казахстан

Московские правоохранители задержали двух пикетчиков, вышедших поддержать протестующих казахов и выступающих против ввода российского военного контингента в страну, информирует SOTA.

Так, в автозак отправили климатического активиста Аршака Макичана, стоявшего с плакатом у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. Вероятнее всего, на молодого человека составят протокол по "протестной" статье 20.2 КоАП. На баннере, который держал в руках Макичан, было написано "Новая война украла Новый год". Активиста хотят доставить в ОВД "Басманный".

Перед Макичаном в полицейскую машину увели активистку по имели Любовь. Прохожим она демонстрировала плакат со словами "Руки прочь от Казахстана".

"Я за мирный протест. Не очень положительно оцениваю сжигание [полицейских] машин. Но, возможно, иногда это необходимо", - успела прокомментировать свой манифест девушка.

Днём ранее в Москве на Чистопрудном бульваре также задержали девять пикетчиков, вышедших поддержать митингующих казахов.

Напомним, в Казахстане уже не первый день идут протесты, на которые люди вышли, протестуя против повышения цен на топливо. Накануне, 6 января, мирные манифестации переросли в побоища с силовиками, имеются погибшие с обеих сторон. Власти Казахстана призвали коллег по Организации Договора о коллективной безопасности помочь им урегулировать конфликт, в связи с чем Россия, Белоруссия и ряд других стран направили в республику своих военных.

Фото: SOTA / Telegram