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Новости 10:23

В Казахстане по делу о госизмене задержали бывшего главу спецслужб

фото ЗакС политика В Казахстане по делу о госизмене задержали бывшего главу спецслужб

В Казахстане, находящемся на чрезвычайном положении, задержали Карима Масимова, три дня назад уволенного с поста главы Комитета национальной безопасности, о чем сообщила пресс-служба этой силовой структуры. Ему инкриминируют государственную измену. Дело засекречено.

Накануне вечером на своей странице в Facebook специалист по среднеазиатской политике Аркадий Дубнов сообщил, ссылаясь на эксклюзивные источники, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев улетел в Китай. По данным Дубнова, его племянник Кайрат Сатыбалды задержан. Тем временем на пребывании Назарбаева в Нур-Султане  настаивает его пресс-секретарь. При этом елбасы не показывается на публике и не делает никаких заявлений с декабря.

Напомним, что политологи все чаще объясняют волнения в Казахстане, переросшие в беспорядки 5 января, борьбой внутриэлитных кланов: семьи Назарбаева, которого на этой неделе уволили с поста главы Совбеза, и окружения действующего президента Касыма-Жомарта Токаева. Первоначально уличные протесты начинались 2 января из-за двойного повышения цен на сжиженный газ. Затем требования превратились в политические, демонстрации вылились в поджоги и захваты административных зданий, столкновения с силовиками и разграбление банков и магазинов.

Страны ОДКБ ввели в республику миротворческий контингент. Изначально настроенный к демонстрантам терпимо, Токаев объявил, что в стране орудуют 20 тысяч террористов и призвал стрелять по ним без предупреждения.

По последним данным МВД Казахстана, за участие в беспорядках задержали уже 4404 человека.


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