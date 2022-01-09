Минюст исключил из списка иноагентов организацию "Гражданская инициатива против экопреступности"

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов краснодарскую организацию "Гражданская инициатива против экопреступности", которая занимается борьбой с лесными пожарами: в соответствующий перечень она попала в 2019 году, делится SOTA.

По словам исполнительного директора организации Дмитрия Шевченко, за то время, которое она провела в "чёрном списке" Минюста — "ровно 2 года и 2 месяца" — она понесла огромные финансовые потери: "Более 900 тыс. рублей только прямых убытков (два штрафа по 300 тыс., расходы на ежегодные бухгалтерские аудиты, судебные издержки по четырем судебным линиям)". Также 100 тысяч рублей штрафа получил и сам Шевченко.

В разговоре с SOTA Шевченко сообщил, что в реестр "Гражданская инициатива против экопреступности" попала сразу после обысков, которые прошли в офисе "Эковахты по Северному Кавказу" по делу активистки Яны Антоновой, которая в свою очередь обвинялась в сотрудничестве с признанной нежелательной организацией "Открытая Россия"*. В ходе обыска силовики якобы нашли отчет активистов для "Гринписа", что и послужило поводом для включения в реестр иноагентов.

При этом ранее проведённая Минюстом проверка по требованию "Гражданской инициативы…" не выявила иностранного финансирования за последний год.

Шевченко уверен в политизированности включения в реестр: "Признание иностранным агентом лежало в одной плоскости борьбы с "Эковахтой" и "Открытой Россией"*".

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними