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Минюст исключил из списка иноагентов организацию "Гражданская инициатива против экопреступности"

фото ЗакС политика Минюст исключил из списка иноагентов организацию "Гражданская инициатива против экопреступности"

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов краснодарскую организацию "Гражданская инициатива против экопреступности", которая занимается борьбой с лесными пожарами: в соответствующий перечень она попала в 2019 году, делится SOTA.

По словам исполнительного директора организации Дмитрия Шевченко, за то время, которое она провела в "чёрном списке" Минюста — "ровно 2 года и 2 месяца" — она понесла огромные финансовые потери: "Более 900 тыс. рублей только прямых убытков (два штрафа по 300 тыс., расходы на ежегодные бухгалтерские аудиты, судебные издержки по четырем судебным линиям)". Также 100 тысяч рублей штрафа получил и сам Шевченко.

В разговоре с SOTA Шевченко сообщил, что в реестр "Гражданская инициатива против экопреступности" попала сразу после обысков, которые прошли в офисе "Эковахты по Северному Кавказу" по делу активистки Яны Антоновой, которая в свою очередь обвинялась в сотрудничестве с признанной нежелательной организацией "Открытая Россия"*. В ходе обыска силовики якобы нашли отчет активистов для "Гринписа", что и послужило поводом для включения в реестр иноагентов.

При этом ранее проведённая Минюстом проверка по требованию "Гражданской инициативы…" не выявила иностранного финансирования за последний год.

Шевченко уверен в политизированности включения в реестр: "Признание иностранным агентом лежало в одной плоскости борьбы с "Эковахтой" и "Открытой Россией"*".

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними


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