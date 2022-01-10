Российские военные вывезли из Казахстана почти полторы тысячи соотечественников

Минобороны сообщило о том, что военные смогли эвакуировать из Казахстана, в последнюю неделю охваченного уличными волнениями и находящегося на чрезвычайном положении, российских граждан, которые оказались в стране в период новогодних праздников. В Москву доставлены 1422 человека с российским паспортом, в Екатеринбург - 14. Отмечается, что все они, размещенные по гостиницам Алма-Аты, обратились с соответствующим желанием к руководству российским миротворческим контингентом. Для вывоза 1 436 соотечественников силам российской военной авиации потребовалось совершить четырнадцать рейсов.

Напомним, что мирные протесты, обусловленные повышением цен на газ, начались в Казахстане сразу после Нового года и переросли в погромы и столкновения с силовиками 5 января. Вечером того же дня страны - члены ОДКБ договорились о введении в республику миротворческого контингента, что было сделано по просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева. Последний поначалу шел на уступки демонстрантам, но впоследствии стал утверждать, будто имеет дело с тысячами вооруженных террористов, которые действуют по заданию из-за границы. В стране за первые дни января распустили правительство, а также лишился должности главы Совбеза почетный первый президент (елбасы) Нурсултан Назарбаев. Участников беспорядков, как и некоторых силовиков, продолжают разыскивать и арестовывать.