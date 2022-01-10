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Новости 9:51

Бывшему саратовскому полицейскому дали шесть лет за изнасилование задержанной

фото ЗакС политика Бывшему саратовскому полицейскому дали шесть лет за изнасилование задержанной

Суд в Саратовской области приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего сотрудника полиции, который, по версии следствия, находясь при исполнении, избил и изнасиловал 18-летнюю задержанную. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК. Характерно, что в отделе полиции девушка оказалась после просьбы знакомого экс-полицейского, чья жена имела с ней плохие отношения.

Минувшим летом, вскоре после подачи заявления об изнасиловании и возникшего скандала, силовик уволился из полиции. По суду ему запрещено занимать должности в органах в течение трех лет.


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