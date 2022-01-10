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Новости 10:30

В России вступил в силу закон об уголовном наказании для "гонщиков" на дорогах

фото ЗакС политика В России вступил в силу закон об уголовном наказании для "гонщиков" на дорогах

Подписанный президентом перед Новым годом  закон, вводящий уголовную ответственность для нарушителей-рецидивистов на дорогах, 10 января вступил в силу. Речь идет о новой статье 264.2 УК "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами".

По новому закону водителя могут привлечь к уголовному наказанию, если он лишался прав за превышение скорости или если он более чем дважды попадался на езде по встречной полосе. Санкция за такое нарушение может представлять собой как штраф в размере от 200 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до двух лет. Если же водитель, уже отбыв наказание по ст. 264.2 УК, снова будет по ней привлечен, это увеличит его риск отправиться в колонию уже на три года.


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