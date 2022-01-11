ЕСПЧ обязал Россию выплатить заложникам Беслана 360 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 39 заявителям из России, пострадавшим в результате террористического акта в Беслане, в общей сложности 360 тысяч евро. Истцами выступили как сами бывшие заложники, так и близкие погибших детей.

По мнению Страсбургского суда, представители российской власти имели информацию о готовящемся террористическом нападении и не обеспечили должных мер предосторожности. Кроме того, в решении критикуется предпринятый российскими силовиками штурм школы как средство, не лучшим образом подходящее для спасения заложников.

Напомним, что одна из наиболее страшных трагедий в новейшей истории России развернулась в школе №1 Беслана. Трехдневный захват заложников в сентябре 2004 года унес 333 жизни, большинство погибших составили дети. Террористов ликвидировали в результате штурма с использованием танков и гранатометов.