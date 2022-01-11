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Новости 16:08

ЕСПЧ обязал Россию выплатить заложникам Беслана 360 тысяч евро

фото ЗакС политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить заложникам Беслана 360 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 39 заявителям из России, пострадавшим в результате террористического акта в Беслане, в общей сложности 360 тысяч евро. Истцами выступили как сами бывшие заложники, так и близкие погибших детей.

По мнению Страсбургского суда, представители российской власти имели информацию о готовящемся террористическом нападении и не обеспечили должных мер предосторожности. Кроме того, в решении критикуется предпринятый российскими силовиками штурм школы как средство, не лучшим образом подходящее для спасения заложников.

Напомним, что одна из наиболее страшных трагедий в новейшей истории России развернулась в школе №1 Беслана. Трехдневный захват заложников в сентябре 2004 года унес 333 жизни, большинство погибших составили дети. Террористов ликвидировали в результате штурма с использованием танков и гранатометов.


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