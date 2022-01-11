Представители SERB вызвали полицию в столичный офис "Яблока"

Партия "Яблоко" через свою пресс-службу сообщила о том, что активисты скандально известного движения SERB вызвали в ее московский офис полицию. Основанием для этого стала печатная продукция в поддержку ликвидированного общества "Мемориал"*, вывешенная на застекленном стенде рядом с офисом. Визитеры утверждают, что "Яблоко" якобы рекламирует запрещенную через суд организацию. Они даже совершили попытку вскрыть стенд, но безуспешно.

Напомним, 28 декабря Верховный суд России принял решение упразднить "Международный Мемориал"*, удовлетворив соответствующий иск Генеральной прокуратуры. В среду, 29 декабря, Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"** уже по иску столичной прокуратуры. В обоих исках заявитель указывал, что ответчик из раза в раз не маркирует свой контент так, как того требует закон об иноагентах. Среди претензий к правозащитникам в суде звучало также то, что они якобы поддерживают террористов: имелись в виду некоторые фамилии из списка россиян, которых правозащитники считают политзаключенными.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента