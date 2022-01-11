Волгоградцу присудили 300 тысяч рублей штрафа за публикацию фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

Волгоградский студент Денис Воронцов получил от суда штраф в размере 300 тысяч рублей за публикацию на сайте онлайн-акции "Бессмертный полк" фотографию нацистского преступника, передает объединенная пресс-служба судов региона. Молодого человека обвинили в том, что в мае 2020 года он выложил на сайт фото главы гестапо Генриха Мюллера, выдав его за участника Великой Отечественной войны Геннадия Михайловского с подписью "Геннадий Геннадий".

Примечательно, что в ходе следственных действий Воронцову удалось "уничтожить сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу". Несмотря на это, в суде доказать вину студента, отрицавшего свою причастность к преступлению, удалось.

Отметим, что в последние годы аналогичные уголовные дела в России стали возбуждать регулярно. Для фигурантов они заканчиваются, как правило, либо штрафом, либо условным сроком, который, в частности, в декабре получил житель Томска за публикацию фото Йозефа Геббельса на все том же сайте "Бессмертного полка".