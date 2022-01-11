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Новости 16:54

Волгоградцу присудили 300 тысяч рублей штрафа за публикацию фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Волгоградцу присудили 300 тысяч рублей штрафа за публикацию фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

Волгоградский студент Денис Воронцов получил от суда штраф в размере 300 тысяч рублей за публикацию на сайте онлайн-акции "Бессмертный полк" фотографию нацистского преступника, передает объединенная пресс-служба судов региона. Молодого человека обвинили в том, что в мае 2020 года он выложил на сайт фото главы гестапо Генриха Мюллера, выдав его за участника Великой Отечественной войны Геннадия Михайловского с подписью "Геннадий Геннадий".

Примечательно, что в ходе следственных действий Воронцову удалось "уничтожить сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу". Несмотря на это, в суде доказать вину студента, отрицавшего свою причастность к преступлению, удалось.

Отметим, что в последние годы аналогичные уголовные дела в России стали возбуждать регулярно. Для фигурантов они заканчиваются, как правило, либо штрафом, либо условным сроком, который, в частности, в декабре получил житель Томска за публикацию фото Йозефа Геббельса на все том же сайте "Бессмертного полка".


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