За год пассажиропоток в Пулково вырос на две трети

Компания "Воздушные ворота северной столицы", управляющая аэропортом Пулково, подвела итоги его работы в ушедшем году. По сравнению с первым годом пандемии 2021-й продемонстрировал существенный рост пассажиропотока: услугами аэропорта воспользовалось на 65% больше клиентов. В аболютных цифрах этот показатель составил 18,1 млн человек, что, в свою очередь, на 8% меньше, чем в последний допандемийный год.

Наибольший рост популярности ожидаемо показали внутрироссийские рейсы: ими воспользовалось 15,5 млн пассажиров, что на 28% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Международный пассажиропоток в сравнению с 2019 годом упал на 66%. Наиболее популярными направлениями стали турецкие города Анталья и Стамбул, кипрская столица Ларнака, Ташкент, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Минск, Хельсинки.