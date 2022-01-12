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Новости 13:00

Почти 2 тысячи петербургских заведений проверили на соблюдение режима QR-кодов

фото ЗакС политика Почти 2 тысячи петербургских заведений проверили на соблюдение режима QR-кодов

В период новогодних каникул Смольный изучил деятельность не менее 1850 петербургских заведений на предмет соблюдения антивирусного законодательства в части QR-кодов, сообщил первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Проверки проводились во всех районах города. Стоит отметить, что по итогам проведенной работы можно сказать, что организации города соблюдают требования постановления правительства Санкт-Петербурга №121. Всего было составлено 63 акта о выявленных нарушениях. Это говорит о том, что бизнес ответственно подходит к соблюдению требований безопасности и смог оперативно адаптироваться и выстроить работу в текущих условиях", – приводит заявление Ситова "Петербургский дневник".

Ранее, напомним, на фоне всплеска сопротивления бизнеса QR-кодам с предупреждением об административной и уголовной ответственности выступила прокуратура Петербурга. 

Добавим, что бойком режима поддержали уже более ста различных заведений Северной столицы: список опубликован на специально созданном сайте.


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