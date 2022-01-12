Бастрыкин инициировал проверку информации об офшорах директора "Ленкома"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на появившиеся в СМИ сведения об офшорах, которые могут принадлежать директору столичного театра "Ленком" Марку Варшаверу. Он поручил подчиненным провести тщательную проверку информации. Ранее Варшавера в хранении денег в офшорах, а также в нарушениях при проведении госзакупок публично обвинил журналист Андрей Караулов, написавший заявление в СК.

"Будем требовать <...>, чтобы два человека ответили за грязную ложь — журналист в кавычках Караулов и артистка Александра Марковна (Александра Захарова - прим. ЗАКС.Ру), которая порочит имя великого [Марка] Захарова", - прокомментировал случившееся директор театра в разговоре с РБК.

Он добавил, что год назад в учреждении уже проводилась антикоррупционная проверка, и компетентные ведомства не нашли ничего компрометирующего в госзакупках театра.

Варшавер руководит "Ленкомом" с 2019 года, когда скончался многолетний руководитель театра Марк Захаров, чье имя театр носит сегодня.