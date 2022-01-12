Древарх Просветленный получил год ограничения свободы за стычку с полицией

Суд в Архангельске назначил поморскому гражданскому активисту Андрею Христофорову, который более известен как Древарх Просветленный, год ограничения свободы по делу о применении насилия к полицейскому, возбужденному в 2019 году из-за событий на станции Шиес. Особенностью приговора, как пишет сетевое издание Sota, стало то, что он вступит в силу с отсрочкой на год. На свое будущее Древарх смотрит скептически.

"Если я сейчас буду дальше активничать, то могу даже этот год не доходить. Они меня могут этого иммунитета лишить и закрыть раньше, чем через год. Обжаловать это смысла нет, если я буду закусываться, то куда тут", - рассказал он журналистам.

В его планы входит защищать от строительства очередного мусорного полигона участок земли в Вологодской области, куда он поедет, когда с него снимут подписку о невыезде. Главное для активиста — "не перегибать".

Инцидент, приведший к возбуждению дела, имел место в поезде: в 2019 году станцию Шиес, охваченную экопротестом, все пассажирские поезда проезжали без остановки, и Древарх воспользовался стоп-краном. Это привело к задержанию активиста. По версии следствия, он оказал полицейским активное сопротивление.

Фото: Андрей Древарх-Просветленный / ВКонтакте