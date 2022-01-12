Минстрой потребовал изготавливать вместо судебных клеток пулестойкие кабины

Руководство Минстроя официально изменило правила проектирования для федеральных судов. Новые требования включили для себя актуальные стандарты безопасности и вместе с тем принципы "гуманизации среды", о чем рассказал замглавы министерства Сергей Музыченко.

Особое внимание обращают на себя положения, касающиеся размещения подсудимых: ведомство требует отказаться от производства клеток с прутьями и перейти на проектирование встроенных помещений с ограждением из пулестойкого стекла. Как пишет пресс-служба Минстроя, этот пункт был выработан с учетом практики стран, входящих в Евросоюз.

"Работа по уточнению требований к параметрам помещений зданий федеральных судов, их инженерному оснащению и системам, доступности для всех категории граждан велись при участии Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации", - сообщил Музыченко.

Отметим, что дискуссия о судебных клетках ведется уже несколько лет: против их использования еще в 2018 году выступала глава Совфеда Валентина Матвиенко. Ее поддерживал в этом вопросе другой сенатор, Андрей Клишас. Тем не менее, соответствующий закон так и не был принят.