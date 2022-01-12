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Новости 18:57

Минстрой потребовал изготавливать вместо судебных клеток пулестойкие кабины

фото ЗакС политика Минстрой потребовал изготавливать вместо судебных клеток пулестойкие кабины

Руководство Минстроя официально изменило правила проектирования для федеральных судов. Новые требования включили для себя актуальные стандарты безопасности и вместе с тем принципы "гуманизации среды", о чем рассказал замглавы министерства Сергей Музыченко.

Особое внимание обращают на себя положения, касающиеся размещения подсудимых: ведомство требует отказаться от производства клеток с прутьями и перейти на проектирование встроенных помещений с ограждением из пулестойкого стекла. Как пишет пресс-служба Минстроя, этот пункт был выработан с учетом практики стран, входящих в Евросоюз.

"Работа по уточнению требований к параметрам помещений зданий федеральных судов, их инженерному оснащению и системам, доступности для всех категории граждан велись при участии Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации", - сообщил Музыченко.

Отметим, что дискуссия о судебных клетках ведется уже несколько лет: против их использования еще в 2018 году выступала глава Совфеда Валентина Матвиенко. Ее поддерживал в этом вопросе другой сенатор, Андрей Клишас. Тем не менее, соответствующий закон так и не был принят.


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