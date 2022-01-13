ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:17

Бастрыкин хочет передать контроль за оборотом оружия от Росгвардии МВД

фото ЗакС политика Бастрыкин хочет передать контроль за оборотом оружия от Росгвардии МВД

Шутинги последних лет в отечественных учебных заведениях навели главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на мысль о целесообразности перераспределить полномочия в сфере контроля за оружием. Эта и смежные инициативы в настоящее время обсуждаются с разными ведомствами, передает РИА "Новости".

"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", - пояснил высокопоставленный силовик.

Также Бастрыкина по-прежнему продолжает волновать онлайн-активность граждан и то, что он понимает как экстремизм и терроризм.

"Выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера", - обозначил он еще одну задачу.

Отметим, что после расстрела в казанской школе в мае прошлого года по поручению президента были ужесточены правила продажи огнестрельного оружия.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама