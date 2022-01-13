Бастрыкин хочет передать контроль за оборотом оружия от Росгвардии МВД

Шутинги последних лет в отечественных учебных заведениях навели главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на мысль о целесообразности перераспределить полномочия в сфере контроля за оружием. Эта и смежные инициативы в настоящее время обсуждаются с разными ведомствами, передает РИА "Новости".

"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", - пояснил высокопоставленный силовик.

Также Бастрыкина по-прежнему продолжает волновать онлайн-активность граждан и то, что он понимает как экстремизм и терроризм.

"Выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера", - обозначил он еще одну задачу.

Отметим, что после расстрела в казанской школе в мае прошлого года по поручению президента были ужесточены правила продажи огнестрельного оружия.