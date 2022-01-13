У московского политика Шоладеми в ходе обыска изъяли технику

Накануне вечером силовики явились в дом к столичному политику и политтехнологу Самсону Шоладеми, который участвовал в сентябрьских выборах в Госдуму. Он также является основателем Telegram-канала "Реальная жизнь ВАО (Москва), в котором и сообщили о следственных действиях.

Около полуночи стало известно, что за обыском с изъятием техники, включая планшет сына, последовал допрос. После Шоладеми отпустили, взяв с него как со свидетеля подписку о неразглашении.

Другой московский политический деятель Эльвира Вихарева рассказала изданию Sota, что ее коллегу могут преследовать по делу о клевете за некие высказывания прежних лет.