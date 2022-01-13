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Новости 10:33

МВД думает над узакониванием высылки мигрантов за нарушение общественного порядка

фото ЗакС политика МВД думает над узакониванием высылки мигрантов за нарушение общественного порядка

Министерство внутренних дел разрабатывает поправки к КоАП, которые касаются сферы миграционного законодательства и которые в ближайшем будущем могут быть предложены на рассмотрение депутатов Госдумы. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказала начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

"Уже вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации [мигрантов]. Также рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранцев, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушение общественного порядка", - рассказала она.

В настоящее время, по данным Казаковой, 82% мигрантов в России являются гостями из трех стран - Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Эти и другие страны СНГ она охарактеризовала как "государства-доноры иностранной рабочей силы для РФ".


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