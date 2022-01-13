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Новости 10:58

Осужденный экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал свое ходатайство об УДО

фото ЗакС политика Осужденный экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал свое ходатайство об УДО

Находящийся в заключении по коррупционному делу бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов неожиданно отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

"Причин отзыва не указал", - добавили в суде.

Примечательно, что заседание должно было состояться 13 января. Таким образом, от своего ходатайства политик отказался за несколько часов до слушания.

Приговор Урлашову, который в 2012 года избрался мэром, будучи членом партии "Гражданская платформа", вынесли в 2016-м. Его признали виновным в получении взятки в размере 17 млн рублей и отправили в колонию строгого режима на 12,5 лет. В 2018 году президент Владимир Путин отказался помиловать Урлашова.


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