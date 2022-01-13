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Новости 13:50

КС велел пересмотреть дела военнослужащих, которых лишили ошибочно начисленных надбавок

фото ЗакС политика КС велел пересмотреть дела военнослужащих, которых лишили ошибочно начисленных надбавок

Конституционный суд изучил дела двух военнослужащих, закончившиеся решениями не в их пользу. Гасанхану Умарсаидову и Андрею Кузьмину по ошибке начислили лишние надбавки к окладу, в связи с чем суды предыдущих инстанций постановили взыскать 115 тысяч рублей с первого и более 420 тысяч рублей со второго. 

КС счел несправедливым итоги рассмотрения двух дел, в первую очередь указав, что бухгалтерская ошибка не есть предмет ответственности военнослужащих. Кроме того, факт несообщения ими об ошибке не означает наличия злого умысла и не свидетельствует о недобросовестности. Эти два вывода стали ключевыми для конечного вердикта.

"Оспариваемые нормы не предполагают взыскания указанных денежных средств и Конституции РФ соответствуют. Иное приводило бы к возложению на военнослужащего, в том числе после увольнения, бремени неблагоприятных правовых последствий при отсутствии с его стороны поведения, повлекшего ненадлежащее расходование средств", - указывается в позиции суда.

Дела Умарсаидова и Кузьмина в ближайшее время пересмотрят.


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