КС велел пересмотреть дела военнослужащих, которых лишили ошибочно начисленных надбавок

Конституционный суд изучил дела двух военнослужащих, закончившиеся решениями не в их пользу. Гасанхану Умарсаидову и Андрею Кузьмину по ошибке начислили лишние надбавки к окладу, в связи с чем суды предыдущих инстанций постановили взыскать 115 тысяч рублей с первого и более 420 тысяч рублей со второго.

КС счел несправедливым итоги рассмотрения двух дел, в первую очередь указав, что бухгалтерская ошибка не есть предмет ответственности военнослужащих. Кроме того, факт несообщения ими об ошибке не означает наличия злого умысла и не свидетельствует о недобросовестности. Эти два вывода стали ключевыми для конечного вердикта.

"Оспариваемые нормы не предполагают взыскания указанных денежных средств и Конституции РФ соответствуют. Иное приводило бы к возложению на военнослужащего, в том числе после увольнения, бремени неблагоприятных правовых последствий при отсутствии с его стороны поведения, повлекшего ненадлежащее расходование средств", - указывается в позиции суда.

Дела Умарсаидова и Кузьмина в ближайшее время пересмотрят.