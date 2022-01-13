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Новости 16:28

Бывший петербургский вице-губернатор обнаружил редкого леопарда на Дальнем Востоке

фото ЗакС политика Бывший петербургский вице-губернатор обнаружил редкого леопарда на Дальнем Востоке

Фотоловушка, установленная экс-вице-губернатором Петербурга Игорем Метельским, поймала новый вид леопарда в Приморском крае: о неожиданной находке он рассказал у себя в Instagram, опубликовав видео с редким зверем.

Пост вице-губернатора Метельский занимал в бытность Валентины Матвиенко главой Петербурга.

ФГБУ "Земля леопарда" сообщает, что бывшему чиновнику удалось сделать фото хищника, который ранее не был известен науке. Зверь попал в кадр благодаря фотоловушке, установленной WWF России в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края.

Из этих мест леопарды исчезли 50 лет назад. Узор пятен леопарда, попавшего на фотоловушку, не совпадает ни с одним, известным науке. В связи с этим ему присвоили личный идентификационный номер — Leo 224M.

"Получив заветные кадры и увидев прекрасного зверя, сердце моё заколотилось ещё сильнее! Ведь известно, что с семидесятых годов прошлого века сохранилась только хасанская популяция дальневосточного леопарда, и с другой стороны транссибирской железнодорожной и автомобильных магистралей он документально не появлялся. И вот оно, подтверждение!" — делится впечатлениями Метельский.

Дальневосточный леопард является исчезающим видом. В течение последних 10 лет благодаря АНО "Дальневосточные леопарды" в нацпарке "Земля леопарда" популяция хищника увеличилась с 35 до 110 особей.


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