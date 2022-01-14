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Новости 15:35

Путин назначил Грызлова новым послом РФ в Белоруссии

фото ЗакС политика Путин назначил Грызлова новым послом РФ в Белоруссии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

О будущем назначении 71-летнего государственного деятеля СМИ писали еще во второй половине декабря. Предшественником Грызлова на этом посту с марта 2021 года был Евгений Лукьянов.

В своей политической карьере Борис Грызлов успел побывать главой МВД, спикером Госдумы. На основе одного из его думских выступлений образовалась и получила распространение крылатая фраза: "парламент - не место для дискуссий". С 2015 года высокопоставленный единоросс имел статус полномочного представителя РФ по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.


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