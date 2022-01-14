Стендапер Комиссаренко заявил, что в Москве за ним охотится белорусское КГБ

Комик Слава Комиссаренко в ходе выступления в Киеве рассказал своей аудитории, что его объявило в розыск белорусское КГБ. Фрагмент концерта с этим заявлением выложен на странице стендапера в Instagram.

"Вы думаете, наверное, за что? За шутки. В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", - произнес со сцены комик.

Более того, Комиссаренко дали знать, что сотрудники КГБ ищут его на территории России, имея целью "выкрать в Москве и вывезти на машине в Беларусь".

Уроженец Белоруссии, Комиссаренко после несостоявшейся белорусской революции лета-осени 2020 года регулярно посвящает шутки президенту Александру Лукашенко, удерживающему власть уже 28 лет. На родине ему запрещено давать концерты.

Отметим, что за последние полтора года Комиссаренко стал далеко не первым стендапером, испытывающим на территории России проблемы с чиновниками и правоохранителями. На интерес к себе со стороны силовиков жаловался Денис Чужой, на отмену концертов якобы по политическим мотивам сетовал Руслан Белый, а Идрака Мирзализаде даже высылали из страны из-за неосторожной шутки. Не самым благополучным образом складывается также судьба тех, кто поддержал белорусские протесты: раз за разом Россия выдает таких людей режиму Лукашенко.