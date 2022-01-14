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Новости 16:39

Силуанов: Мы прошли пик инфляции

фото ЗакС политика Силуанов: Мы прошли пик инфляции

Министр финансов Антон Силуанов заявил 14 января, что пик инфляции в России уже пройден, хотя проблема, по его оценке, действительно имеет серьезные масштабы и "досталась" с прошлого года.

"Монетарные факторы были вызваны тем, что мы стремились поддержать граждан, экономику в условиях, когда вводились ограничительные меры. Сработало? Сработало. Но последствия мы видим - инфляция. <...> Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение", - рассудил он в интервью телеканалу РБК, имея в виду повышение цен из-за "накачанного" спроса.

По мнению Силуанова, отечественная экономика способна выдержать все действующие и гипотетические санкции и ограничения со стороны западных государств.

Напомним, что годовая инфляция, согласно последним выкладкам Росстата, которые опубликовали в середине недели, стала рекордно высокой в России с 2015 года (8,61%). Интересно, что по итогам прошлого года в Петербурге зафиксировали более высокую инфляцию (8,7%), чем в Москве (7,1%). 

Вместе с инфляцией на фоне геополитической напряженности в последние дни растут и курсы валют: например, курс евро 14 января впервые за последние полгода превысил 88 рублей.


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