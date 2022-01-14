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Новости 20:18

ФАС снова изучит цены на топливо в регионах

фото ЗакС политика ФАС снова изучит цены на топливо в регионах

Резкое подорожание нефтепродуктов с начала года побудило Федеральную антимонопольную службу возобновить работу штабов в регионах по отслеживанию розничных цен на топливо и их динамики. Вместе с тем, по словам замглавы ФАС Виталия Королева, январский рост цен на нефтепродукты - явление вполне традиционное и обусловленное "удовлетворением накопившегося спроса за новогодние праздники и соответственно, повышением спроса на биржевых торгах". Во исполнение президентского поручения чиновники пытаются бороться с ним доступными средствами.

"Ведётся работа по исполнению совместного приказа Минэнерго и ФАС в части повышения нормативов реализации топлива на организованных биржевых торгах для наполняемости рынка и стабилизации оптовых цен. В настоящее время Минфин и Минэнерго ведут совместную работу в части внесения изменений в топливный демпфер в максимально короткий срок"", - приводит фрагмент речи Королева "Интерфакс".

По данным Росстата, вышедшим на неделе, весь бензин в сравнении с концом 2021 года подорожал на 0,4%, а дизельное топливо - на 0,7%.


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