ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:42

Из руководства Центробанка увольняются два зампреда

фото ЗакС политика Из руководства Центробанка увольняются два зампреда

Банк России через свою пресс-службу сообщил о заметных кадровых изменениях в руководстве, а именно об отставках двух заместителей председателя. Сергей Швецов, находящийся в должности первого зампреда Центробанка, доработает до 21 марта, после чего перестанет иметь отношение к организации.

"Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка", - оценила таланты и успехи своего первого заместителя глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вторая отставка осуществится еще раньше: 24 января станет последним днем работы другого зампреда ЦБ, Дмитрия Скобелкина.

Как пишет газета "Коммерсант", уход Швецова был давно ожидаем и предсказуем: его реноме сильно подпортилось после сентенции о том, что о пенсионерах якобы уже поздно заботиться. Имелись с его участием и иные скандалы, приводившие к разногласиям.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама