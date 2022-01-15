Из руководства Центробанка увольняются два зампреда

Банк России через свою пресс-службу сообщил о заметных кадровых изменениях в руководстве, а именно об отставках двух заместителей председателя. Сергей Швецов, находящийся в должности первого зампреда Центробанка, доработает до 21 марта, после чего перестанет иметь отношение к организации.

"Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка", - оценила таланты и успехи своего первого заместителя глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вторая отставка осуществится еще раньше: 24 января станет последним днем работы другого зампреда ЦБ, Дмитрия Скобелкина.

Как пишет газета "Коммерсант", уход Швецова был давно ожидаем и предсказуем: его реноме сильно подпортилось после сентенции о том, что о пенсионерах якобы уже поздно заботиться. Имелись с его участием и иные скандалы, приводившие к разногласиям.