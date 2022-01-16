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Новости 12:55

Защитника Шиеса хотят лишить депутатского мандата через суд

фото ЗакС политика Защитника Шиеса хотят лишить депутатского мандата через суд

Прокуратура Архангельской области подала в Няндомский районный суд иск с требованием признать недействительным решение собрания депутатов Каргопольского муниципального округа: в ноябре 2021 года местные парламентарии отказались лишать полномочий общественника и защитника Шиеса Радика Адонбаева, делится SOTA.

В ходе заседания три депутата проголосовали против лишения Адонбаева мандата, а 12 воздержались.

"Мои друзья — кто меня поддерживает — говорят мне продолжать борьбу. А я не хочу боя, я вообще не хочу быть посреди всего этого. Столько нечестности, непорядочности, как в окружном Собрании, я не видел за всю свою жизнь", — ранее заявлял Адонбаев.

Лишить активиста мандата требовал также глава Архангельской области Александр Цыбульский, апеллировавший в своём стремлении к тому, что Андонбаев не подал в положенный срок документы о доходах своей супруги.

SOTA напоминает, что ранее в похожих ситуациях депутатов Архангельской городской думы мандатов не лишали, а ограничивались только предупреждениями.


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