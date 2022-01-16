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Новости 16:16

Геннадий Гудков и другие жители Варны вышли к посольству РФ в поддержку Навального

фото ЗакС политика Геннадий Гудков и другие жители Варны вышли к посольству РФ в поддержку Навального

Бывший депутат Государственной думы Геннадий Гудков и другие эмигранты вышли с пикетами к посольству РФ в болгарской Варне: таким образом они отметили наступающую годовщину возвращения оппозиционера Алексея Навального на родину после лечения в Германии, передаёт SOTA.

В руках пришедшие держали плакаты с такими надписями, как "Свободу политзаключённым", "Свободу узникам совести", "Нет репрессиям" и другие.

Ранее аналогичная акция прошла в Тбилиси у парламента Грузии. Там активисты вспомнили также про протесты в Белоруссии и Казахстане.

Добавим, уже завтра, через год после возвращения Навального в Россию, на HBO Max должна состояться премьера документального фильма про оппозиционера.

Фото: Геннадий Гудков


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