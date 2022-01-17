Суд в Петушках отклонил иск Навального о зарплате в колонии

Петушинский районный суд отклонил иск Алексея Навального о зарплате в колонии, делится "Дождь"*.

Оппозиционер просил учесть деньги, которые он получает на основании трудового договора с информационным агентством "Ключ". В свою очередь в администрации покровской ИК-2 уверены, что Навальный не имеет права получать зарплату в рамках договоров, заключённых вне колонии.

"Я получаю заработную плату сейчас в агентстве „Ключ". Когда закончу своё обучение, буду, видимо, получать в швейном цеху шесть тысяч рублей в месяц. У меня будет две заработные платы — я буду относиться к тем счастливым россиянам, которые имеют аж два источника дохода. И тот, и другой должен быть учтён", — высказался Навальный.

Судья, впрочем, снял иск с рассмотрения, заняв сторону администрации ИК-2.

Также сегодня, 17 января, в годовщину возвращения Навального на родину, суд в Петушках должен изучить иск, в котором политик требует признать незаконным постановку его на профучет как экстремиста и террориста.

*Минюст РФ внёс "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов