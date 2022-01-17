Путин продлил предельный срок госслужбы для Сергея Иванова

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, лично посвященное карьере его спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Срок федеральной государственной гражданской службы Иванову продлили до 31 января будущего года включительно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что 68-летний петербуржец Иванов, выходец из КГБ, является постоянным членом Совета безопасности. За годы госслужбы он успел побывать министром обороны, первым зампредом правительства, главой президентской администрации. В 2007 году он рассматривался как один из потенциальных преемников Путина на президентском посту, но в итоге выбор пал на Дмитрия Медведева.