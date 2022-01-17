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Новости 18:40

Путин продлил предельный срок госслужбы для Сергея Иванова

фото ЗакС политика Путин продлил предельный срок госслужбы для Сергея Иванова

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, лично посвященное карьере его спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Срок федеральной государственной гражданской службы Иванову продлили до 31 января будущего года включительно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что 68-летний петербуржец Иванов, выходец из КГБ, является постоянным членом Совета безопасности. За годы госслужбы он успел побывать министром обороны, первым зампредом правительства, главой президентской администрации. В 2007 году он рассматривался как один из потенциальных преемников Путина на президентском посту, но в итоге выбор пал на Дмитрия Медведева.


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