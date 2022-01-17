ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:34

Беглов: Петербург готовится к вертикальному подъему заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика Беглов: Петербург готовится к вертикальному подъему заболеваемости COVID-19

В программе "Губернаторский эфир" на "Радио России" глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что медицинские организации города начали подготовку к сильному росту заболеваемости коронавирусом. По его словам, в последние дни уже выросли количество вызовов скорой помощи и число госпитализаций. 

- Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства, оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена, - рассказал Беглов. 

Он добавил, что планируется оптимизировать работу кол-центров номера 112 и строго регулировать потоки в поликлиниках. Губернатор сообщил, что планируется увеличить число бригад скорой помощи. 

Напомним, 16 января было зафиксировано 3 958 случаев заболевания коронавирусом. А 17 января число выросло до 4 132. Это новый максимум с начала пандемии. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама