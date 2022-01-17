Беглов: Петербург готовится к вертикальному подъему заболеваемости COVID-19

В программе "Губернаторский эфир" на "Радио России" глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что медицинские организации города начали подготовку к сильному росту заболеваемости коронавирусом. По его словам, в последние дни уже выросли количество вызовов скорой помощи и число госпитализаций.

- Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства, оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена, - рассказал Беглов.

Он добавил, что планируется оптимизировать работу кол-центров номера 112 и строго регулировать потоки в поликлиниках. Губернатор сообщил, что планируется увеличить число бригад скорой помощи.

Напомним, 16 января было зафиксировано 3 958 случаев заболевания коронавирусом. А 17 января число выросло до 4 132. Это новый максимум с начала пандемии.

София Саттарова